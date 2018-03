Poljak Stoch prepričljivo najboljši tudi v Lillehammerju

Lillehammer, 13. marca - Poljak Kamil Stoch je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Lillehammerju (140,5 in 141 m/306,4 točke). Drugi je Dawid Kubacki (139 in 140,5 m/278,7), tretji pa Norvežan Robert Johansson (137 in 136,5 m/273,7). Peter Prevc je na sedmem mestu najvišje uvrščeni Slovenec (134,5 in 135 m/263,4).