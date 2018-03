Glenstone bo postal eden največjih zasebnih muzejev v ZDA

Washington, 15. marca - Muzej moderne in sodobne umetnosti Glenstone, kjer se prepletajo umetnost, narava in arhitektura, snuje preoblikovanje. V načrtu ima novo zgradbo z galerijo in novo krajinsko zasnovo. Odprtje razširjenega muzeja bo predvidoma 4. oktobra, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa bo postal eden največjih zasebnih muzejev v ZDA.