Organizatorji nogometnega SP 2018 zaskrbljeni nad marsičim, ne pa nad prodajo vstopnic

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 14. marca - Danes je točno tri mesece do začetka nogometnega svetovnega prvenstva v Rusiji. Če nekaj skrbi še povzročajo določene zamude pri gradnji stadionov in izboljšanju infrastrukture ter varnost, pa so organizatorji zelo zadovoljni s prodajo vstopnic. Doslej jih je v obeh krogih prve prodajne faze in v prvi druge dobilo lastnike 1.303.616.