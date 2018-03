Na razpisu za povezovanje študentov z gospodarstvom izbranih 186 projektov

Ljubljana, 13. marca - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na razpis, s katerim želi spodbuditi povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom in družbenim okoljem, prejel 217 projektov. Izbral jih je 186, ki jim bo namenil skupno 3,26 milijona evrov, so sporočili s sklada.