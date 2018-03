Indeks SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 13. marca - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes pridobil pol odstotka. Promet na borzi je dosegel 1,28 milijona evrov, najprometnejše pa so bile delnice Petrola, ki so se ob pol milijona evrov poslov podražile za poldrugi odstotek. Opaznejši je bil še promet z delnicami Zavarovalnice Triglav, ki so se danes pocenile.