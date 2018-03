Svindal poldrugo sekundo pred Feuzom, Čater v ozadju

Are, 13. marca - V svetovnem pokalu v alpskem smučanju so na sporedu le še sklepni boji, ki se bodo v Aareju na Švedskem začeli v sredo s smukoma. Tekmovalke in tekmovalci so danes opravili z obveznim preizkusom proge. Moški trening je dobil Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je bil za 1,51 sekunde hitrejši od protikandidata za smukaški globus Švicarja Beata Feuza.