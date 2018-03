V sredo naj bi stavkalo več kot 40.000 šolnikov iz več kot 90 odstotkov javnih vrtcev in šol

Ljubljana, 13. marca - Stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se bo po podatkih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) udeležilo več kot 40.000 zaposlenih iz več kot 90 odstotkov odstotkov vseh javnih vrtcev, dijaških domov in šol. V času stavke bodo pripravili shode v enajstih mestih, v Ljubljani bo shod potekal pred vlado.