Odpoklic mini cvrtnika ambiano

Ljubljana, 13. marca - Trgovsko podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo mini cvrtnik ambiano proizvajalca Petermann GmbH & CO. V posameznih primerih obstaja možnost električne napake, zaradi katere se mini cvrtnik lahko vname in povzroči požar.

Izdelek je bil v ponudbi podjetja Hofer od 8. marca, izdelek se je prodajal za 19,99 evra. Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo poslovalnico, kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa, so sporočili iz trgovskega podjetja Hofer.

Kupci se lahko za dodatna pojasnila obrnejo na Hoferjevo servisno podjetje Vendina, ki je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na telefonski številki 03 42 65 500 in na servis@vendina.si.