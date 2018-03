Levica bo volilni program potrjevala na svojem prvem kongresu 24. marca

Ljubljana, 13. marca - Stranka Levica, ki je junija lani nastala z združitvijo IDS in Trsa, se bo 24. marca v Ljubljani sestala na prvem rednem kongresu. Med drugim se jim bodo na kongresu predstavili kandidati in kandidatke stranke na državnozborskih volitvah, ki bodo predvidoma 10. junija, potrjevali pa bodo tudi volilni program, so sporočili iz stranke.