Štipendije za ženske v znanosti letos pedologinji, kemijski tehnologinji in biokemičarki

Ljubljana, 15. marca - Slovenska nacionalna komisija za Unesco in družba L'Oreal Slovenija sta na današnjem dogodku na ZRC SAZU razglasili prejemnice štipendij nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2018. Štipendistke so postale pedologinja Erika Jež, kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat in biokemičarka Tea Lenarčič.