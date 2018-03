Strokovni pregled obravnave osumljenca za umor v Zagorju

Ljubljana, 13. marca - Po umoru v Zagorju so na ljubljanskem tožilstvu preverili vodenje primera zoper osumljenca, ki so ga prav v dneh pred tragičnim dogodkom izpustili iz pridržanja zaradi suma nasilja v družini zoper hčer pokojne. Kot so na tožilstvu pojasnili za STA, je na podlagi odredbe generalnega državnega tožilca v zadevi odrejen strokovni pregled.