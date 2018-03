V Mariboru simpozij ob 200. obletnici rojstva šolske sestre Margarete Puhar

Maribor, 14. marca - Univerza v Mariboru bo danes v sodelovanju z Mestno občino Maribor in tamkajšnjo nadškofijo gostila simpozij ob 200. obletnici rojstva Margarete Puhar, šolske sestre, ki je v Mariboru organizirala skrb in izobraževanje za žensko mladino in po Slomškovem navodilu začela pouk v slovenskem jeziku.