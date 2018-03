OECD zvišala napoved svetovne gospodarske rasti, opozarja na tveganja zaradi protekcionizma

Pariz, 13. marca - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je nekoliko izboljšala napoved realne rasti svetovnega BDP letos in v 2019. V obeh letih naj bi bila ta pri 3,9 odstotka. So pa v OECD opozorili na tveganja zaradi naraščajočega trgovinskega protekcionizma in pozvali k ohranitvi na pravilih temelječega trgovinskega sistema.