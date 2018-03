Cerar: Razlog za neuspel dogovor s Svizom je na sindikalni strani

Ljubljana, 13. marca - Premier Miro Cerar je izrazil obžalovanje, da v ponedeljek ni prišlo do dogovora med vladno stranjo in šolskim sindikatom Sviz. "Še bolj pa obžalujem način, kako nekateri predstavniki sindikatov o tem govorijo javno, kajti gre za neresnice," je pojasnil in dodal, da je razlog za neuspel dogovor na sindikalni strani.