Lavrov: Rusija nima nič z zastrupitvijo Skripala

Moskva, 13. marca - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes ponovno zatrdil, da Moskva nima nič z zastrupitvijo nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji. Povedal je še, da so od Londona zahtevali dostop do živčnega strupa, ki je bil uporabljen proti Skripalu in njegovi hčerki, a je bila njihova zahteva zavrnjena.