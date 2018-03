Dolenjski veterani niso za možnost posedovanja in nošnje orožja

Dob, 13. marca - Člani Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina niso za možnost, ki bi jo omogočila določba, po kateri bi bili do orožja upravičeni člani nevladnih organizacij s področja obrambe in policije. Omenjene določbe sicer po zagotovilih notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar v osnutku novele zakona o orožju naj ne bi bilo.