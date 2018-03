V Benetkah bodo odprli prvi muzej, posvečen Casanovi

Benetke, 14. marca - V Benetkah bodo 220 let po smrti odprli muzej, posvečen italijanskemu avanturistu in pisatelju Giacomu Casanovi. Muzej Casanove in izkušnje, kot so ga poimenovali, bo domoval v Palači Pesaro Papafava ob Velikem kanalu. Po zamisli podjetnika Carla Luigija Parodija ga bodo odprli 2. aprila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.