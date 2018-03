O. J. Simpson trdi, da je bil žrtev "umora" on

Ljubljana, 13. marca - Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa O. J. Simpson se je v 10 let starem televizijskem intervjuju, ki so ga prvič predvajali v nedeljo, znova postavil v vlogo hipotetičnega morilca njegove nekdanje žene in njenega prijatelja leta 1994. V pogovoru pa je zatrdil, da je bil dejanska žrtev "umora" on, saj naj bi ga par prizadel.