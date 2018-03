Bryan Ferry septembra v Šibeniku

Zagreb, 18. marca - Znani britanski glasbenik Bryan Ferry bo ob sedemčlanski spremljevalni skupini 5. septembra nastopil na trdnjavi svetega Mihovila v Šibeniku, so pretekli teden potrdili organizatorji. Kot so poudarili, so število vstopnic za koncert ene izmed svetovnih ikon pop glasbe, ki je na sceni od 70. let prejšnjega stoletja, omejili na 1000.