Začeli prenavljati del Zaloške ceste

Ljubljana, 13. marca - Delavci KPL so danes začeli prenavljati Zaloško cesto na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto. Promet osebnih vozil na Zaloški cesti bo potekal izmenično enosmerno, za tovornjake pa bo cesta zaprta. Z deli naj bi končali predvidoma junija. Kot so še sporočili iz Mestne občine Ljubljana, vrednost investicije znaša tri milijone evrov.