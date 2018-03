Pripovedovalca Sahand Sahebdivani in Ragnhild A. Morch zgodbe (o)živita

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 16. marca - Zvečer se bo začel 21. Pripovedovalski festival, ki bo ob prepletanju pravljic, folklore, ljudskih pripovedk in osebnih, resničnih zgodb v prestolnico pripeljal tudi dva zanimiva tuja gosta. To sta Iranec iz Amsterdama Sahand Sahebdivani in Norvežanka iz Berlina Ragnhild A. Morch, ki se strinjata, da pripovedovanje zgodb doživlja preporod.