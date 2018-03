V zaporu na Dobu med osamosvojitveno vojno obravnavali več kot 400 vojnih ujetnikov

Dob, 13. marca - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so v okviru obeleževanja letošnje 60-letnice delovanja skupaj s Policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina pripravili okroglo mizo o vlogi in pomenu zavoda med osamosvojitveno vojno. V zbirnem centru za vojne ujetnike na Dobu so namreč takrat obravnavali skupaj 426 vojnih ujetnikov.