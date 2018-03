V Nepalu preiskava letalske nesreče in identifikacija žrtev

Katmandu, 13. marca - V Nepalu so danes začeli preiskavo ponedeljkove letalske nesreče, v kateri je umrlo 49 ljudi. Gre za eno od najhujših letalskih nesreč v zgodovini države. Posnetki leta nakazujejo, da bi lahko prišlo do zmešnjave med pilotom in kontrolo poletov glede dostopa do pristajalne steze na letališču v Katmanduju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.