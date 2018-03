Dragićevih 23 točk ni bilo dovolj za razigrani Portland

Portland, 13. marca - Košarkarji Miami Heat so gostovanje pri Portland Trail Blazers v severnoameriški ligi NBA končali s porazom z 99:115, kar je bil za Miami še osmi zaporedni na gostovanjih, po katerem so padli na osmo mesto vzhoda. Slovenski as Goran Dragić je bil najboljši strelec Miamija s 23 točkami, ki jim je v 31 minutah igre dodal še dva skoka in dve podaji.