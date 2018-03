Sojenje v zadevi Hypo se vrača na začetek

Ljubljana, 13. marca - Sojenje v zadevi Hypo bo moralo po več kot 60 opravljenih narokih in zaslišanih več kot 40 pričah moralo steči znova zaradi izločitve nezakonitih dokazov in zahteve obrambe za izločitev sodnika, poročata Dnevnik in Delo. Mineva namreč tri mesece od zadnje uspešno izvedene obravnave 13. decembra lani, zato mora po zakonu sojenje steči znova.