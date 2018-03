Film Milice Prešeren in Marka Naberšnika Posebne zgodbe o življenju z avtizmom

Ljubljana, 13. marca - V Kinodvoru so danes predpremierno prikazali dokumentarni film o življenju z avtizmom Posebne zgodbe, ki je nastal v okviru izobraževalnega programa TV Slovenija po scenariju Milice Prešeren in v režiji Marka Naberšnika. Film vstopa v vsakdan družin z otroki z avtističnimi motnjami - v neobičajen svet Viktorja, Tamare, Bora, Aleka in Tadeja.