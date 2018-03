Delo: Merjenje moči (13. 3.)

Ljubljana, 13. marca - Če ima ob merjenju moči med sindikati javnega sektorja in vlado zadnja v rokah platno in škarje javnih financ, imajo sindikati v rokah moč, da življenje v državi za določen čas ustavijo. Vendar ob sedanjih pogajanjih obstaja še nekaj asimetrij. Sindikalni pogajalci so izkušeni, vladno pogajalsko ekipo vodi novinka, v Delu piše Ali Žerdin.