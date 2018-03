Nasdaq znova rekordno

New York, 12. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje na Wall Streetu sklenile neenotno. Medtem ko sta indeksa Dow Jones in S&P 500 zabeležila padec, je tehnološki indeks Nasdaq drugič zapored dosegel rekordno vrednost. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je med vlagatelji sicer še vedno prisotna bojazen pred morebitno trgovinsko vojno.