ZDA z novim osnutkom resolucije o prekinitvi ognja v Siriji

New York, 12. marca - ZDA so danes predstavile nov osnutek resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki predvideva 30-dnevno prekinitev ognja v Vzhodni Guti in prestolnici Damask. Osnutek resolucije med drugim predvideva varen in neoviran dostop za človekoljubne konvoje v Vzhodno Guto ter varno in brezpogojno medicinsko evakuacijo s tega območja.