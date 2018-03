Pomurska gospodarska zbornica ob 10-letnici z novim predsednikom Petrom Polaničem

Murska Sobota, 12. marca - Pomurska gospodarska zbornica je danes obeležila 10-letnico. Ob tem so ugotavljali, da je postala stabilna in uspešna ustanova, ki uresničuje svojo jasno zastavljeno vizijo - biti blizu potrebam gospodarstva. Na volilni skupščini so za predsednika upravnega odbora izvolili Petra Polaniča, predsednika uprave skupine Panvita.