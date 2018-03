Primorske novice: Stečaji in selitve (13. 3.)

Koper, 12. marca - Nekatere občine so se v zadnjih letih sistematično lotile razvoja industrijskih oziroma poslovno-obrtnih con, saj so prepoznale koristnost gospodarske razvitosti. Zlasti z vidika (domačih) delovnih mest in večje ekonomske moči, ki pomeni tudi možnost vlaganj v višjo kakovost bivanja občanov, v Primorskih novicah piše Veronika Rupnik Ženko.