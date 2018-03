Beyonce in Jay-Z naznanila drugo skupno turnejo

New York, 13. marca - Ameriška glasbena zvezda Beyonce in njen soprog, raper Jay-Z, se bosta poleti še drugič podala na skupno turnejo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je glasbenica skupno turnejo, naslovljeno On the Run II, naznanila v ponedeljek, in sicer po tem, ko so se že prejšnji teden pojavila številna ugibanja in govorice.