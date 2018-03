Zimska oprema na motornih vozilih z današnjim dnem ni več obvezna

Ljubljana, 15. marca - Policija in vremenoslovci kljub današnjemu izteku zakonske obveze za zimsko opremo vozil svetujejo, da vozniki zimskih pnevmatik še ne zamenjajo z letnimi. Zakon o varnosti cestnega prometa sicer določa, da je ta obvezna do 15. marca oziroma v primeru zimskih razmer tudi po tem datumu. In prav konec tedna se Sloveniji spet obeta snežna pošiljka.