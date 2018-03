V Indiji suspendirali zdravnika, ki sta odrezano nogo uporabila za vzglavje

New Delhi, 12. marca - Indijske oblasti so suspendirale dva zdravnika in sprožile preiskavo, ko se je razvedelo, da so za vzglavje bolniku v eni od bolnišnic uporabili kar odrezano nogo. Oblasti so ukrepale potem, ko so se v javnosti pojavile fotografije bolnika na nosilih, ki mu glavo podpira odrezani ud, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.