Na severu Iraka več mrtvih v napadih Islamske države

Bagdad, 12. marca - Na severu Iraka je v več napadih skrajne skupine Islamska država od nedelje zvečer umrlo najmanj 25 civilistov in pripadnikov vladnih sil. Do napadov IS v Iraku prihaja kljub temu, da je Irak konec lanskega leta razglasil zmago nad IS, poroča francoska tiskovna agencija AFP.