Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 12. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli neenotno. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ohranjajo zagon iz minulega tedna, za katerega so poskrbeli podatki o številu novih delovnih mest, ob tem pa pričakujejo podatke o inflaciji in prodaji na drobno v ZDA.