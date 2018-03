Uprava Premogovnika Velenje pripravila predlog socialnega sporazuma

Velenje, 12. marca - Uprava Premogovnika Velenje je po pogajalskih srečanjih s predstavniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) pripravila predlog socialnega sporazuma. Kot so za STA povedali v družbi, se mora zdaj sindikat do sporazuma še opredeliti, a ker pogajanja še potekajo, več informacij za zdaj ne morejo posredovati.