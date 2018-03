AI: Mjanmar gradi vojaške baze na območju požganih vasi Rohigov

Yangon, 12. marca - Mjanmar gradi vojaške baze in drugo infrastrukturo na območju požganih in izpraznjenih vasi, v katerih so prvotno živeli pripadniki muslimanske manjšine Rohingya, je danes sporočila organizacija za človekove pravice Amnesty International. S tem so nastali dvomi v načrte, da naj bi se v Mjanmar vrnili pripadniki manjšine.