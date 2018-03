Ljubljanski Balet s Pandurjevo Simfonijo otožnih pesmi v Latinski Ameriki in Bonnu

Ciudad de Mexico/Bogota/Bonn, 13. marca - Baletni ansambel Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Opera in balet Ljubljana bo med 13. in 29. marcem s predstavo Simfonija otožnih pesmi preminulega režiserja Tomaža Pandurja in koreografa Ronalda Savkovića gostoval v Mehiki, Kolumbiji in Nemčiji. Na odru nacionalnega gledališča je premiero doživela aprila lani kot poklon Pandurju.