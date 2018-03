SBI TOP ob skromnem prometu končal na izhodišču

Ljubljana, 12. marca - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi je minil v znamenju precej skromnega prometa, ki se je ustavil pri 296.000 evrih. Indeks SBI TOP je bil večino časa v negativnem območju, a se je do konca dne vrnil na izhodišče. Med blue chipi so se najbolj podražile delnice Gorenja, najbolj pa so zdrsnile delnice Intereurope.