Strokovnjaki: Dezinformacije ustreznejši izraz kot lažne novice

Bruselj, 12. marca - Evropski strokovnjaki so danes predstavili prvo poročilo o pojavu lažnih novic in dezinformacij. Izraz dezinformacije se jim zdi ustreznejši kot lažne novice. Poleg opredelitve pojma dezinformacij ponujajo vrsto priporočil in načela za delovanje družbenih omrežij. V evropski potrošniški organizaciji Beuc so kritični, da so zgrešili bistvo.