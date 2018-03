Krajši rok hrambe podatkov o telekomunikacijskem prometu težava pri pregonu najtežjega kriminala

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 18. marca - Policisti in tožilci opozarjajo, da imajo zaradi razveljavljenih členov zakona o elektronskih komunikacijah, ki je predvideval zbiranje in posredovanje podatkov o telefonskem in internetnem prometu policiji in tožilstvu, nemalo težav, ker je čas, za katerega morajo operaterji hraniti podatke, zdaj bistveno krajši. Pozivajo k zakonskim spremembam.