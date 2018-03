Ob evropskem letu kulturne dediščine v enotno promocijo dediščine obalnega območja

Koper, 12. marca - Tri ustanove s področja kulturne dediščine iz Kopra so ob letošnjem evropskem letu kulturne dediščine združile svoje dejavnosti v enoten program. Z njim želijo promovirati in izpostaviti kulturno dediščino slovenske obale in institucije, ki delujejo na tem področju. Kot opozarjajo, je kulturna dediščina pomembna tudi z gospodarskega vidika.