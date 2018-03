S prenovljenimi prostori na ginekološki kliniki do boljše intenzivne oskrbe porodnic

Ljubljana, 12. marca - Na ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so odprli prenovljene prostore oddelka za intenzivno nego in terapijo, kjer zdravijo porodnice po carskih rezih in težkih porodih. Gre za investicijo, vredno 900.000 evrov, ki bo po besedah predstojnice porodnišnice Nataše Tul Mandić omogočala boljšo in varnejšo oskrbo porodnic.