Eligma z izdajo žetonov zbira sredstva za revolucijo nakupovanja na spletu

Ljubljana, 17. marca - Družba Eligma, ki so jo lani ustanovili trije slovenski podjetniki in želi s kognitivno trgovalno platformo spremeniti način nakupovanja na spletu, bo 17. aprila začela z množično prodajo žetonov, in sicer z zgornjo omejitvijo v višini 24 milijonov dolarjev. Prvi vlagatelji bodo lahko sodelovali v predprodaji žetonov, so sporočili iz družbe.