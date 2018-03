Združenje zdravstvenih zavodov zavrača krivdo za neuspeh variabilnega nagrajevanja

Ljubljana, 12. marca - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenijo zavračajo trditve predstavnikov zdravniškega sindikata Fides, da so eden od glavnih krivcev za neuspeh projekta variabilno nagrajevanje. V združenju so ta projekt podpirali in v njem tudi aktivno sodelovali, saj so menili, da je treba sredstva v višini 36 milijonov evrov zadržati v sistemu, so pojasnili.