Nevarnega voznika bolgarskega tovornjaka izločili iz prometa

Novo mesto, 12. marca - Novomeški policisti so v nedeljo zjutraj na avtocesti proti Novemu mestu morali uporabiti silo, da so iz tovornjaka, ki je vijugal po cesti, izvlekli voznika, ki zaradi zdravstvenih težav ni bil zmožen voziti. Bolgaru so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.