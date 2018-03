Tedenska napoved - rekreacija od 13. do 19. 3.

IZBRANI DOGODKI

Tečaj tehnike teka Gibit

Zbor bo v sredo na lesenem pomolu pri Koseškem bajerju. Tečaj traja približno dve uri in 30 minut. Namenjen je vsem, ki se želite naučiti ali izpopolniti tehniko teka, ne glede ali si začetnik ali izkušen tekač. Na tečaju boste spoznali pravilno tehniko teka, naučili se boste pravilnega izvajanja tekaških vaj, s pomočjo katerih tehniko popravljamo, spoznali glavne napake pri teku, čaka vas video analiza vašega teka, izvedeli pa boste lahko vse, kar vas o teku zanima. Tečaj se v primeru slabega vremena (dež, sneg...) prestavi. Informacije: www.gibit.si/tecaj-tehnike-teka/

Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit

Začnemo z krajšim teoretičnim uvodom (pozitivne lastnosti NH in oprema), nato sled prikaz in izvajanje vaj za razgibavanje, krepitev in ravnotežje, učenje osnovne tehnike - klasični korak in učenje ostalih tehnike: dvo- in trokorak s soročnim odrivom. V zadnjem delu tečaja prikažemo tekaški korak in hoja po bregu navzdol, nato pa opravimo snemanje in video analiza. Zaključimo s krajšim pohodom in razteznimi vajami z uporabo palic. Tečaj bo v soboto. Informacije: www.gibit.si

Zimsko veteransko prvenstvo in Cooperjev plavalni preizkus

V soboto vas vabimo na plavalni izziv. Plavalni Cooperjev test 12 minut ali plavanje na 1000 oziroma na 2000 m. Nastopijo lahko športniki iz Slovenije in tujine. Po prijavljenih časih bodo udeleženci razdeljeni v skupine. En del udeležencev začne s plavalnim testom, drugi del pa s tekaškim - upoštevamo želje udeležencev. Startnina je brezplačna. Udeleženci ste vabljeni, da pomagate pri merjenju časov, beleženju dolžin in krogov ter pisanju zapisnika. Diplom ne bomo delili, vsak tekmovalec pa dobi svoj čas zapisan na papirju in po želji kratek nasvet trenerja. Informacije: www.riba-drustvo.si

14. tek Povežimo soline

Teden dni pred Malim kraškim maratonom v Sežani, na katerega je prijavljenih že skoraj 2500 tekačic in tekačev, se boste nanj lahko cel vikend pripravljali na Obali. V soboto najprej prirejajo tek po istrskih mestih, s startnimi mesti v Kopru pri zdravstvenem domu ob 9. uri, pri izolski ladjedelnici ob 10.15 in v Piranu na Tartinijevem trgu ob 11.30. Zvečer bo še osemkilometrska nočna netekmovalna preizkušnja po Piranu, s startom 19. uri s ploščadi v Portorožu. Nedeljski start skoraj desetkilometrskega teka med piranskimi in strunjanskimi solinami bo ob 11. uri v Seči. Informacije: www.skid.si

KOLEDAR

TOREK, 13. marca

MENGEŠ - Nanos (1262 m); planinstvo. Informacije: Mojca Kočar, mojcakocar@gmail.si; http://pd-menges.si

SREDA, 14. marca

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka Gibit; tek. Informacije: www.gibit.si/tecaj-tehnike-teka/

MEDVODE - Kopa (1024 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

RADEČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 15. marca

LJUBLJANA - Iz Strunjana v Portorož; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Barjanski krog (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Radeljska stena - krajinski park; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 16. marca

ORMOŽ - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-ormoz.si

POLHOV GRADEC - Tabor mladih planincev; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

SOBOTA, 17. marca

LJUBLJANA - Warscheneck (Avt, 2388 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Sv. Miklavž (741 m); pohodništvo. Mladinski odsek. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Monošter z okolico (Mad); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Veteransko državno prvenstvo; plavanje.

LJUBLJANA - Zimsko veteransko prvenstvo in Cooperjev plavalni preizkus; plavanje. Informacije: www.riba-drustvo.si

LJUBLJANA - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vrh nad Peski (2176 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Romatespitze (Avt, 2696 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Medvedje Brdo (814 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - Istra (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

CELJE - Čičarija; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Jožefov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

HOČE - Ob Savinji do Brnic (420 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IDRIJA - Šentviška Gora (624 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

IG - Evropska pešpot E7; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - 11. Pomladni tek; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KAMNIK - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Veliki Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Divaški kras; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRŠKO - Komen (1684 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENDAVA - Memorial Marije Vild; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LUKOVICA - Dan vadbe nordijske hoje; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.zelenojabolko.si/sport/

MARIBOR - Izlet na Ptuj; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Žusem (669 m); pohodništvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Veliki Draški vrh (2243 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

METLIKA - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Bricnikov vrh (1017 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Šumberk (540 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Gore z vlakom; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PTUJ - Rašica (631 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RADOVLJICA - Rt Kamenjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

SLOVENJ GRADEC - Kozara - pozdrav pomladi; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKE KONJICE - Nova Gorica - Tržič; kolesarstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Golte (1410 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Golaki (1495 m); pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Spomin padlim na Resevni (682 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELIKE LAŠČE - Ob Slovenski obali; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VOJNIK - Prekmurska planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DOBROVNIK - Memorial Marije Vild; pohodništvo.

POLJČANE - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

RATEČE - SLOvenSKI maratoni 2018: Tek dveh dežel; tek na smučeh. Informacije: http://ponca.si

CANKOVA - Jožefov pohod; pohodništvo.

CIRKULANE - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SVETA TROJICA - Zasavska sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 18. marca

LJUBLJANA - Prvenstvo; alpsko smučanje. Informacije: www.kgbl.si/

LJUBLJANA - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Čreta (870 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Stubeck (Avt, 2370 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Šenturška gora (667 m), Amrož; pohodništvo. Informacije: http://pd-zzv-celje.si

KANAL - Rilkejeva pot (Ita); pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - Kjer se srečata Kras in Soča; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

LJUTOMER - Tolsti vrh (1077 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Cerkniško jezero; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MORAVSKE TOPLICE - Šahovski turir - Pokal Občine MoravskeToplice; šah. Informacije: www.moravske-toplice.com

NOVA GORICA - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Po poti Janeza Kmeta; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PRESERJE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Kosovelova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKE KONJICE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SLOVENSKE KONJICE - Kislica (994 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠMARTNO OB PAKI - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠOŠTANJ - Kremžarjev vrh (1162 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TREBNJE - Primorska; pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VAČE - Arheološki pohod po poti velikega kneza z Vač; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-geoss.si/page/sl/prireditve/arheoloski-pohod-po-poti-velikega-kneza-z-vac

ŽALEC - 3. savinjska zimska tekaška liga 2017/2018: Vrbensko jezero - 7,7 km; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/103

SEČA - 14. tek Povežimo soline; tek. Informacije: www.skid.si

PONEDELJEK, 19. marca

MARIBOR - Potepanje po Lošinju in Cresu; pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si