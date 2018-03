Bogomila Kravos o protagonistih povojne tržaške gledališke ustvarjalnosti

Ljubljana, 12. marca - Slavistka, pisateljica in teatrologinja Bogomila Kravos se v novi monografiji poklanja protagonistom tržaške gledališke scene med letoma 1945 in 1965. V njej je zbranih 17 portretov osebnosti, ki so v tem času sooblikovali tržaško gledališče. Med njimi so tudi nekateri, ki so bili z leti pozabljeni ali prezrti.