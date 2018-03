Letošnji Teden možganov v ospredje postavlja sanje in njihov pomen

Ljubljana, 12. marca - V več krajih po Sloveniji se je danes začel tradicionalni Teden možganov, ki ga vsako leto prireja slovensko društvo za nevroznanost Sinapsa. V okviru tedna se bodo do petka zvrstile številne delavnice in predavanja. Osrednja tema letošnjega tedna z naslovom Na sanjah svet stoji pa so sanje in pomen, ki jih imajo za človeka in družbo.